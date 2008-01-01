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Новости погоды

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Рекордное тепло покидает Белоруссию

ИА "Метеоновости" / 14:21 Суббота, 22 сентября

  Еще один погожий день подарила погода Белоруссии. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 6-8 градусов. И в очередной раз 21 сентября были обновлены в ряде городов абсолютные максимумы температуры. В Гродно было _26.4 градуса, против 1982 года с температурой +25.5. До 27 градусов прогрелся воздух в Минске, оставив позади 1975 со значением +25.7. В Могилеве новый рекорд температуры +26.8 (прежний +26.1 в 1994 году), 26.1 градуса показали термометры в Барановичах, оставляя позади 1975 год с температурой +25.8. В Бобруйске новый абсолютный максимум для 21 сентября теперь составляет +26.9, что на 0.9 градуса выше, чем в 1994 году. В Пинске 27.5, предыдущий рекорд +26.7 градуса за 1975 год, в Житковичах 28 градусов, что на градус выше чем было в 1975 году.

Но уже в воскресенье североатлантический циклон внесет свои коррективы в виде дождей, во вторник они ожидаются продолжительные и сильные, да еще с порывистым ветром. К середине недели в Белоруссии обоснуется холодный воздух, температура ночью 3..8, днем от 5 до 12 градусов.

Лето уступает место осенней погоде. / meteonovosti.ru /
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