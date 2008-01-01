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Рекордное тепло Европейской России перед похолоданием



ИА "Метеоновости" / 14:00 Суббота, 22 сентября



Погода на европейской территории России в сентябре удалась: порадовала теплом и солнцем, продлевая лето. Среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 4-6, а в отдельных районах на 8 градусов. Редкий день обходился без рекордно высоких температур.



21 сентября не стало исключением. Новые абсолютные максимумы были зафиксированы как на севере, так и в Черноземье.



В Вологодской области температура повышалась до +23.1 градуса, что выше предыдущего на 2.1 за 2001 год, в Череповце новый рекорд для 21 сентября теперь составляет +22.8 против прежнего +21.9 градуса и тоже за 2001 год.



Тепло задержалось еще на день и на северо-западе Европейской России. В Кингисеппе (Ленинградская область) воздух прогревался до +23 градусов, что выше предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса за 1965 год, в Пскове было +26.8 против 1982 года со значением +23.2 градуса. Обновился рекорд температуры и в Великих Луках, новый +27.3, предыдущий +22.9, наблюдавшийся в 1982 году. В Калининграде +29.4, что выше предыдущего на 3 градуса зафиксированного в 1982 году. Пополнилась копилка рекордно высоких температур и в Смоленске, новый +25.7, предыдущий +25.5 за 1975 год. В Рославле (Смоленская область) столбик термометра остановился у отметки +26.4, оставив позади далекий 1937 год со значением +26.1 градуса. В Рыбинске (Ярославская область) 21 сентября воздух нагрелся до +24.2 градуса, против 2004 года с температурой +23. В Орле обновился абсолютный максимум для этого дня: новый +26.4 градуса предыдущий +26.2 за 2015 год. В Курске новый рекорд температуры составляет +26.7 против 2017 года со значением +26.5. / meteonovosti.ru /



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