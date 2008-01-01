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В Забайкалье на смену дождям идут заморозки



ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 22 сентября



Циклон, который накануне располагался над Забайкальским краем, мигрирует на восток - в Приамурье. Но прежде он отметился дождями разной интенсивности и продолжительности, в Урюпино выпало до 16 мм, а местами и до 20, в Шилке и Приангурске ветер усиливался в порывах до 18 м/с, в Оловянной до 20 м/с.



В воскресенье территорию вокруг Байкала будет опекать антициклон, пришедший с юга Красноярского края. Осадков почти не будет, лишь в Забайкальском крае местами еще может собраться небольшой дождь, ветрено, ночью ударит заморозок в Иркутской области до -2, местами до -7 градусов, в Забайкальском крае -1..-6, а в отдельных районах Бурятии и вовсе настоящий мороз, -7..-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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