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Новости погоды
В Новокузнецке ночь выдалась рекордно холодной
ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 22 сентября
Антициклон, раскинувшийся над Восточной Сибирью, охватил своим влиянием и южные районы Западной Сибири. Накануне среднесуточная температура воздуха была не только в пределах климатической нормы, но и оказалась ниже ее на пару градусов. При ясной погоде в ранние утренние часы 21 сентября в Новокузнецке, что расположен в Кемеровской области, воздух остывал до -3.2 градуса, тем самым оставляя позади 1995 год со значение -3 градуса.
В воскресенье южные районы Западной Сибири окажутся в зоне атмосферного фронта с волнами, который местами и прольет небольшие и умеренные дожди. При облачной погоде вероятность заморозков сойдет на нет. / meteonovosti.ru /
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