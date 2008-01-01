Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
22 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Новокузнецке ночь выдалась рекордно холодной

ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 22 сентября

  Антициклон, раскинувшийся над Восточной Сибирью, охватил своим влиянием и южные районы Западной Сибири. Накануне среднесуточная температура воздуха была не только в пределах климатической нормы, но и оказалась ниже ее на пару градусов. При ясной погоде в ранние утренние часы 21 сентября в Новокузнецке, что расположен в Кемеровской области, воздух остывал до -3.2 градуса, тем самым оставляя позади 1995 год со значение -3 градуса.

В воскресенье южные районы Западной Сибири окажутся в зоне атмосферного фронта с волнами, который местами и прольет небольшие и умеренные дожди. При облачной погоде вероятность заморозков сойдет на нет. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+25
Сб.
22 сен.
+25
Вс.
23 сен.
+14
Пн.
24 сен.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эль-Насирия		 -4
Принс-Альберт

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100