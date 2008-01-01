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ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 22 сентября
В полдень на главной метеостанции города ВДНХ столбик термометра поднялся до отметки +24.5 градуса, примерно такая же температура и на ТСХА, в Тушино +24.1, в центре на Балчуге +24.7, в районе МГУ +23.9 градуса. Ветер южный и юго-восточный, слабый, в районе ТСХА до 8 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменилось и остается в пределах нормального, 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 46%. / meteonovosti.ru /
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