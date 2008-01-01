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Новости погоды

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На юг Дальнего Востока надвигаются сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 11:57 Суббота, 22 сентября

  Циклон с центром над Забайкальским краем, распространил свое влияние на Приамурье. В последний рабочий день на уходящей неделе и в ночь на субботу прошли сильные дожди, вы Константиновке и Сергеевке выпало до 14 мм, в Благовещенске и Поярково до 15 мм. Атмосферный фронт циклона задел и Приморский край, в Посьете выпало до 27 мм, в Барабаше до 30 мм.

В воскресенье циклон из Забайкальского края переместится на юг Амурской области, где и пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности. Циклон будет поливать дождями разной интенсивности и продолжительности, местами сильными центральные и южные районы Хабаровского края. В Амурской области и Хабаровском крае днем 12..18.В Приморье, в зоне атмосферного фронта, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах они будут носить ливневый характер, не исключены и грозы, но в теплом секторе циклона днем воздух прогреется до 16..21 градуса. / meteonovosti.ru /
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