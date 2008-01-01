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Новости погоды
Новое рекордное пополнение на Чукотке
ИА "Метеоновости" / 11:03 Суббота, 22 сентября
Сентябрь нынешнего года продолжает баловать жителей Чукотки небывалым теплом. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 6-8 градусов и в ряде населенных пунктов обновляются абсолютные максимумы.
Вот и минувший день не стал исключением. В Уэлене самом восточном поселке Чукотского округа воздух прогревался до +9.6 градуса, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1 градуса, зафиксированного в 1997 году.
В начале новой недели на Чукотке сохранится теплая, для этого времени погода с температурой 2..7, при прояснениях до +13 градусов, местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /
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