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ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 22 сентября



Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы теплом и солнцем. На главной метеостанции города ВДНХ в 9 часов утра уже +19.6, в районе МГУ столбик термометра приближается отметке +20 (+19.9), на Балчуге +18.3, а в районе Тушино прохладно +17.1 градуса. Ветер юго-восточный слабый, в районе МГУ до 6 м/с. В районе ВДНХ и Тушино сформировалась слабая дымка.



Атмосферное давление в пределах нормы и составляет 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%. / meteonovosti.ru /



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