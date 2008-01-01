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ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 22 сентября
Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы теплом и солнцем. На главной метеостанции города ВДНХ в 9 часов утра уже +19.6, в районе МГУ столбик термометра приближается отметке +20 (+19.9), на Балчуге +18.3, а в районе Тушино прохладно +17.1 градуса. Ветер юго-восточный слабый, в районе МГУ до 6 м/с. В районе ВДНХ и Тушино сформировалась слабая дымка.
Атмосферное давление в пределах нормы и составляет 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 73%. / meteonovosti.ru /
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