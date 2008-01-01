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Из летописи московской погоды 22 сентября



ИА "Метеоновости" / 09:43 Суббота, 22 сентября



В московском регионе продолжается очень теплый период погоды, что редкость для этого времени года. Не так давно, в 2015 году, лето задержалось в столице почти до конца сентября. А в 1994 году воздух в дневные часы прогрелся до 25,4 градуса. И с тех пор это значение остается максимальным для этого дня.



Но случались также и заморозки. До -3 градусов остыл воздух утром 22 сентября 1879 года. С тех пор таких холодов в это время не случалось. Бывали и сильные осадки - до 34 мм в 1889 году. А ведь это больше половины месячной нормы, которая в сентябре составляет 65 мм. В 1973 году прошел снег. Туман над столицей стелился в 1980, 1983 и 1984 годах.



В прошлом, 2017 году в Москве было на градус теплее, чем обычно. Ночью термометры показали 7,6 градуса, днем было 14,7 градуса. Осадков не наблюдалось.



Сегодня днем при переменной облачности осадков не ожидается, лишь во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, максимальная температура воздуха 23..25 градусов, скорость южного ветра 6-11 м/с. / meteonovosti.ru /



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