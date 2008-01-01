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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:53 Суббота, 22 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер южный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт.ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



Температура в Москве и области повысится еще на 2 градуса, а это выше привычных значений на 8 градусов. Атмосферное давление в норме, осадков не ожидается. Такая погода благоприятна для большинства людей и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Лишь наиболее метеозависимые люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут негативным образом отреагировать на незначительные перепады атмосферного давления. Погожий денек рекомендуется провести с пользой для организма: больше бывать на свежем воздухе, отправиться на природу, заниматься физкультурой и просто наслаждаться теплым днем. Ведь впереди холода. / meteonovosti.ru /



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