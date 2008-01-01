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На северо-западе ЕТР рекордное тепло надолго не задержится



ИА "Метеоновости" / 15:48 Пятница, 21 сентября



Температура воздуха в Северо-Западном районе превышает привычные показатели на 6 градусов. Теплый воздух поступает сюда в теплых секторах атлантических циклонов. Новые рекорды были обновлены 20 сентября. В Кингисеппе было 21,7 градуса, в Великих Луках термометры показали 24,2 градуса. Тепло задержится в регионе лишь до субботы. А уже в воскресенье, 23 сентября, атмосферные фронты принесут дожди и порывистый ветер. Температура резко понизится, на 8-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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