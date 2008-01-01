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На юге Камчатки хозяйничает циклон



ИА "Метеоновости" / 15:22 Пятница, 21 сентября



Циклонический вихрь, расположившийся над акваторией Охотского моря, оказывал влияние на погоду в южных районах Камчатки. Прошли осадки, усиливался ветер. 20 сентября в виде дождя и снега выпало до 28 мм небесной влаги. Порывы ветра достигали 19 м/с.



22 сентября погода начнет меняться, циклон сменится антициклоном. На юге Камчатки местами пройдут небольшие дожди, утром и днем ветер на побережьях будет усиливаться до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3..8 градусов, при прояснениях заморозки до -5. Днем термометры покажут 12..17 выше нуля, при облачности 9..14 градусов. На севере полуострова 10..15 градусов днем, ночью 3..8, местами заморозки до -5. Местами пройдут небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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