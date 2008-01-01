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Сильные ветры терзают Норвегию



ИА "Метеоновости" / 14:54 Пятница, 21 сентября



Активный циклонический вихрь с Северной Атлантики никак не успокаивается. Сначала он принес проливные дожди и ураганный ветер на Британский архипелаг, теперь достиг Скандинавии и продолжает портить погоду здесь. На Норвегию пришелся основной удар стихии. В стране 20 сентября прошли сильные дожди, выпало до 43 мм осадков. Ветер в порывах достигал 25-30 м/с, а во фьордах увеличивался до ураганного, 40 м/с на мысе Кракенес.



22 сентября циклонический вихрь продолжит шествие по Скандинавии. В Швеции и Финляндии пройдут дожди, усилится ветер. В Норвегии ожидаются сильные дожди. Ветер 10-15 м/с, в порывах до 20-25 м/с, во фьордах до 30 м/с. Температура воздуха близка к климатической норме, ночью 5..10 градусов, днем 10..15. / meteonovosti.ru /



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