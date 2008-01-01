Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
21 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные ветры терзают Норвегию

ИА "Метеоновости" / 14:54 Пятница, 21 сентября

  Активный циклонический вихрь с Северной Атлантики никак не успокаивается. Сначала он принес проливные дожди и ураганный ветер на Британский архипелаг, теперь достиг Скандинавии и продолжает портить погоду здесь. На Норвегию пришелся основной удар стихии. В стране 20 сентября прошли сильные дожди, выпало до 43 мм осадков. Ветер в порывах достигал 25-30 м/с, а во фьордах увеличивался до ураганного, 40 м/с на мысе Кракенес.

22 сентября циклонический вихрь продолжит шествие по Скандинавии. В Швеции и Финляндии пройдут дожди, усилится ветер. В Норвегии ожидаются сильные дожди. Ветер 10-15 м/с, в порывах до 20-25 м/с, во фьордах до 30 м/с. Температура воздуха близка к климатической норме, ночью 5..10 градусов, днем 10..15. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+25
Сб.
22 сен.
+25
Вс.
23 сен.
+14
Пн.
24 сен.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Басра		 -7
Форт-Нельсон

некомфортное место: Монпелье
комфортное место: Лункоу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100