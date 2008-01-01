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На Урале дожди сменятся заморозками



ИА "Метеоновости" / 13:44 Пятница, 21 сентября



Уральский регион в минувший день, 20 сентября, находился в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Прошли сильные дожди, в отдельных районах дул порывистый ветер. Максимальное количество осадков в Курганской области составило 19 мм. Но уже 22 сентября погодные условия изменятся. Циклон продвинется на северо-восток, на смену ему придет антициклон. На прекращение осадков рассчитывать не приходится, поскольку атмосферные фронты будут принимать активное участие в формировании погоды. В регионе местами пройдут небольшие дожди, на юго-востоке Свердловской и в Курганской области до умеренных. В Пермском крае осадков не ожидается. Отдельные порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 4..9 градусов, в Свердловской и Челябинской областях местами заморозки до -3 градусов. В Пермском крае температура 1..6 тепла, местами заморозки до -3 градусов. Днем воздух прогреется до 12..17 градусов, в Челябинской области 14..19, в горах до 11. / meteonovosti.ru /



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