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Аномальное тепло в Белоруссии



ИА "Метеоновости" / 13:08 Пятница, 21 сентября



Белоруссия греется в лучах осеннего солнца. Погодные условия в регионе диктует антициклон, воздух в дневные часы прогревается до 24..29 градусов. Такие температурные показатели превышают климатическую норму на 6-8 градусов. И погода больше соответствует августу, чем второй половине сентября. Минувший день, 20 сентября, пополнил копилку рекордов несколькими значениями. До 25,3 градуса прогрелся воздух в Витебске, 28,1 градуса было в Минске, 27,7 градуса показали термометры в Барановичах, в Бресте воздух прогрелся до 28,8 градуса. В Пинске 27,7 градуса, в Житковичах 27,9 градуса. До этого температурные рекорды в этих городах фиксировались в 1975 году, тогда тоже было очень тепло.



Но тепло не долго будет радовать жителей Белоруссии. Осень возьмет свое. Уже 22 сентября температура понизится до 20..25 градусов, а 23 сентября и вовсе похолодает до 13..18 градусов. Из-за атмосферных фронтов пройдут дожди и усилится ветер. / meteonovosti.ru /



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