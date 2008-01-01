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На Санкт-Петербург надвигается непогода



ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 21 сентября



лето задержалось надолго. Температура воздуха в регионе превышала привычные показатели на 5-6 градусов, были даже установлены температурные рекорды. Но уже в выходные погода в регионе начнет портится. Виной тому - активный циклонический вихрь с Северной Атлантики. Именно этот циклон, похозяйничав в Европе, идет на северо-запад ЕТР. А с ним идут осадки и порывистый ветер.



22 сентября в Северо-Западном районе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы, местами порывы ветра достигнут 15 м/с. Но тепло сохранится: ночью термометры покажут 12..17 градусов, местами до +8, днем 13..18, местами до 23 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь и порывистый ветер до 15 м/с. Днем 18..20 градусов, во второй половине дня температура понизится до 13..15 градусов.



23 сентября в тыловой, холодной части циклона температура понизится ночью до 3..8 градусов, в Ленинградской области до 7..12, днем 11..16. Пройдут кратковременные дожди, в Ленинградской области местами ливни и грозы, возможен град. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, местами ливни и грозы, температура воздуха 13..15 градусов.



24 сентября ожидается дождливая погода, ночью местами грозовые ливни. Температура воздуха уже осенняя, ночью 2..7 тепла, местами до +10, днем 10..15 градусов. В городе на Неве ливни и грозы пройдут ночью, днем местами кратковременные дождь, воздух прогреется до 12..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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