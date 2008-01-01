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Новости погоды

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Сильные дожди прошли в Забайкальском крае

ИА "Метеоновости" / 11:58 Пятница, 21 сентября

  Циклонический вихрь, проливающий дожди в Забайкалье, на достигнутом не остановился. Этот циклон кружит над Забайкальем, а в Иркутской области уже установился антициклон. В такой ситуации не обошлось без сильного ветра и проливных дождей. 20 сентября в Иркутской области и в Бурятии, на границе антициклона и циклона, ветер в порывах усиливался до 25 м/с. А в Забайкальском крае, где хозяйничает циклон и его атмосферные фронты, прошли сильные дожди. Выпало до 44 мм небесной влаги.

22 сентября циклонический вихрь отправится портить погоду в Амурскую область. А в Забайкальский край придет антициклон, но из-за атмосферных фронтов не обойдется без осадков и ветра. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы 1..6 тепла, при прояснении до -5 градусов. Днем 10..15, местами 5..10 тепла. / meteonovosti.ru /
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