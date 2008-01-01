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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 21 сентября

ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 21 сентября

  Лето в столице решило погостить дольше обычного. Температура воздуха превышает привычные показатели на 7 градусов. Но такое в истории метеонаблюдений уже случалось. Так, в 1937 году в 20-х числах сентября было по-летнему тепло. А рекордное значение температуры для 21 сентября 26,9 градуса, как в августе. Только не всегда лето задерживается. Бывает, что и зима приходит раньше положенного срока. Как это было в 1881 году, когда воздух в утренние часы остыл до -4,5 градуса. В 2013 году прошли сильные дожди, выпало 19,4 мм осадков. До 16 м/с усиливался ветер в 1986 году. А в 1991 году над Москвой стелился туман.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха превышала привычные значения на градус, но такого тепла не было. Ночью 7,7 градуса, а днем термометры показали 15,6 градуса. Прошел небольшой дождь.

Сегодня в Москве сохранится сухая и теплая погода. Воздух в дневные часы прогреется до 21..23 градусов. Скорость западного ветра составит 2-7 м/с. / meteonovosti.ru /
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