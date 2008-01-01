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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:23 Пятница, 21 сентября

  Погожий антициклон продолжает радовать по-летнему теплой погодой москвичей и жителей Подмосковья. Не исключением станет последний рабочей день уходящей недели. При малооблачной погоде осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице повысится до 21..23, по области до 18..23 градусов. Ветер западный 2-7 м/с. Среднесуточная температура воздуха останется на 6-7 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление еще немного повысится и в середине дня составит 751 мм рт.ст., что выше нормальных показателей. Относительная влажность воздуха около 50%.

Такая погода окажется неблагоприятной для метеозависимых людей, которые перенесли сосудистые нарушения, заболевания сердечно-сосудистой системы, склонных к спастическим реакциям. Для более здоровых людей такая погода окажется благоприятной и будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /
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