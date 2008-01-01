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Новости погоды

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Рекордное количество осадков выпало в Удмуртии

ИА "Метеоновости" / 14:03 Четверг, 20 сентября

  Циклонический вихрь, занявший Поволжье, проявляет характер. И если ветра в его арсенале не нашлось, то дожди были - рекордные. Сильные дожди прошли отдельных районах Удмуртии. Выпало от 14 до 27 мм осадков. Рекорд по осадкам состоялся в Ижевске. Здесь выпало 17 мм осадков за 12 часов или 27 мм за сутки. Но в любом случае, это гораздо выше, чем 19 сентября 1993 года, когда количество осадков составило 11,6 мм.

21 сентября циклон покинет эту территорию, уступив место антициклону. Небольшие осадки, да и то лишь местами, возможны в ночные часы. Днем осадков не ожидается. Но будет ветрено. Температура воздуха ночью 5..10 градусов, местами заморозки до 0..-3 градусов, днем термометры покажут 15..20 градусов, местами до 25. / meteonovosti.ru /
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