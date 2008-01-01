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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:26 Четверг, 20 сентября



В 12 часов в Москве малооблачно, местами порывы ветра до 11м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21..22 градуса, Северном 21..22 градуса, Северо-восточном 21..22 градуса, Восточном 21..22 градуса, Юго-восточном 21..22 градуса, Южном 21..22 градуса, Юго-западном 21..22 градуса, Западном 20..22 градуса, Северо-западном 21..22 градуса.



В Зеленограде солнечно без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 21..22 градуса, местами порывы западного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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