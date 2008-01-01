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Новости погоды
В воскресенье всякому лету конец!
ИА "Метеоновости" / 11:31 Четверг, 20 сентября
Период Бабьего лета в столичной области закончится 23 сентября. С этого же дня заканчивается и астрономическое лето. В этом году в Москве и области все происходит по "классическому" варианту.
В пятницу и субботу погоду сохранится влияние гребень Азорского антициклона. И все еще будет по-летнему: в Москве и области без осадков, при тихой и солнечной погоде воздух в Москве прогреется до 23..25 градусов. Лишь утренняя прохлада напомнит, что на улице осень. Преобладающая минимальная температура в Москве 10..12 градусов, но по области под утро воздух может остыть градусов до 5:7. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 6-7 градусов и будет соответствовать середине августа.
В воскресенье атмосферное давление в столичном регионе начнет активно понижаться, с северо-запада приблизятся атмосферные фронты атлантического циклона. Днем увеличится облачность, и пройдут дожди, местами сильные. За сутки на город местами выльется около четверти месячной нормы осадков. И станет прохладнее градусов на 5.
Начиная с понедельника ночи станут по-осеннему прохладными, и днем не выше 15..17 градусов, что близко к климатической норме. Погода в столичном регионе сделает резкий разворот в сторону осени! / meteonovosti.ru /
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