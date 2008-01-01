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Новости погоды

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Разгул стихии в Соединенном Королевстве

ИА "Метеоновости" / 11:01 Четверг, 20 сентября

  Глубокий циклон с Северной Атлантики только набирает силу. Путь его лежит через Британские острова и Скандинавию. Вихрь движется на восток и совсем скоро достигнет Кольского полуострова. Но до этого времени показывает свою мощь европейским странам. Атмосферные фронты циклона пересекали Ирландию, где 19 сентября прошли дожди, дул порывистый ветер, штормовой, но не ураганной силы, до 28-32 м/с. Основной удар стихии пришелся на Великобританию. Здесь в отдельных районах прошли ливневые дожди, выпало до 49 мм осадков, а ветер в порывах достигал ураганной силы, 51 м/с - в горах.

21 сентября центр циклона переместится в Северное море, Великобритания окажется в тыловой, холодной части вихря. Пройдут дожди, скорость ветра составит 7-12 м/с, а порывы его достигнут 16-21 м/с. Температура воздуха в ночные часы 5..10 градусов, днем 12..17. / meteonovosti.ru /
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