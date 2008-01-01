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Ухудшение погодных условий в Приморье



ИА "Метеоновости" / 10:24 Четверг, 20 сентября



Погодные условия в Приморском крае начнут портиться 22 сентября. Виной тому - циклонический вихрь с Забайкалья. Этот циклон уже испортил погоду в Забайкальском крае и в Иркутской области, где прошли сильные осадки и дул резкий порывистый ветер. И вскоре вихрь достигнет Приморского края. Поскольку циклон постепенно теряет силы, ветра в Приморье не будет. Зато без грозовых ливней не обойдется. Понизится и температура воздуха. Ночью 10..15 градусов, на северо-востоке 3..8, днем 16:21 градус. / meteonovosti.ru /



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