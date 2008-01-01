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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 20 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 10 - 19 сентября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 10 сентября зарегистрирована малая магнитная буря. 11 сентября зарегистрирована умеренная магнитная буря. 13 и 14 сентября зарегистрирована малая магнитная буря.



По прогнозу ИЗМИРАН, ожидается, что 20 - 29 сентября солнечная активность будет низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. 23-25 сентября ожидаются возмущенные периоды. / meteonovosti.ru /



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