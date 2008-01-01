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Из летописи московской погоды 20 сентября



ИА "Метеоновости" / 10:12 Четверг, 20 сентября



В столице продолжается "бабье лето", температура воздуха превышает привычные показатели, а за окном светит солнце. Погода, безусловно, радует, но такие условия не характерны для второй половины сентября. Хотя в истории метеонаблюдений случалось всякое. Среднесуточная температура воздуха, согласно многолетним наблюдениям, составляет 10 градусов. А в 1937 году воздух прогрелся до 24,7 градуса, как в августе. До рекордных -4,8 градуса остыл воздух под утро 20 сентября 1904 года. А это даже для октября прохладно. В 1946 году этот день запомнился сильными дождями, выпало 18,2 мм осадков.



В прошлом, 2017 году, температура воздуха была на 2 градуса выше нормы. Ночью 7,2 выше нуля, днем 18,1 градуса. При переменной облачности осадков не наблюдалось.



Сегодня днем осадков в Москве не ожидается, в середине дня воздух прогреется до 21..23 градусов, скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха будет выше привычных значений на 7 градусов. / meteonovosti.ru /



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