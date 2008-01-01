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Новости погоды
Санкт Петербург "купается" в тепле
ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 20 сентября
Северная столица и Прибалтика 19 сентября первыми получила порцию теплого воздуха из южной Европы. В Санкт- Петербурге бы установлен новый температурный рекорд: воздух прогрелся до 23,6 градуса. Прежний рекорд составлял 22,4 градуса и принадлежал 1950 году.
Рекордно высокой оказалась в этот день температура в Пскове (25,9 градуса) и Риге ( 27,6 градуса.
20 сентября высокая температура на берегах Балтики сохранится, и можно ожидать новых рекордов! / meteonovosti.ru /
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