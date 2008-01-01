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Температура в Москве близка к рекорду!



ИА "Метеоновости" / 09:49 Четверг, 20 сентября



В среду, 19 сентября, воздух в столице прогревался до 23..25 градусов. На станции ВДНХ максимальная температура достигла 23,7 градуса. До суточного рекорда не хватило менее 0,5 градусов. А наблюдался он более века назад, в 1909 году!



В четверг, 20 сентября, благодаря стараниям Азорского антициклона, температура в Москве повысится до 23..24 градусов. Велика вероятность, что будет перекрыт прежний рекорд, который для 20 сентября составляет 24,7 градуса и принадлежит 1937 году.



За последние 70 лет самая высокая в эти дни наблюдалась в 1983 году, на станции ВДНХ 20 сентября было 23,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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