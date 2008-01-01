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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:25 Четверг, 20 сентября
Предстоящий день в очередной раз порадует жителей столичного региона солнечной, можно даже сказать по-летнему теплой погодой. Среднесуточная температура воздуха на 6-7 градусов превысит климатическую норму. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 21..23, по области 18..23 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 748 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха около 50%.
Метеопараметры останутся в рамках характерных показателей. Теплый день и солнечная погода с оптимальным содержанием кислорода в воздухе будут располагать к прогулкам на свежем воздухе и благотворно влиять на самочувствие и эмоциональное состояние большинства людей, даже метеозависимых. / meteonovosti.ru /
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