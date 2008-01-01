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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 19 сентября



Погоду в Москве и области будет определять северная периферия обширного антициклона с центром над Молдавией. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 17..19 градусов, по области 14..19. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха около 50 %. / meteonovosti.ru /



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