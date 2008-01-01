

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные ветры надвигаются на Скандинавию



ИА "Метеоновости" / 13:59 Среда, 19 сентября



К Скандинавскому полуострову приближается очередной североатлантический циклон. 20 сентября погода начнет портиться. Без дождей и порывистого ветра не обойдется.



В Норвегии ожидаются сильные дожди, ветер в порывах окрепнет до 15-20 м/с, отдельные порывы достигнут 25 м/с. Ночью термометры покажут 7..12 градусов, днем 11..16. Немного теплее, 14..19 градусов, будет днем в Швеции. Ночью 9..14 градусов, и также ветрено, до 15-20 м/с, пройдут кратковременные дожди. В Финляндии кратковременные дожди, ветер 13-18 м/с, температура ночью 9..14 градусов, днем 15..20 - несколько выше привычных значений. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



