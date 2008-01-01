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На Кольском полуострове дождливо и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:37 Среда, 19 сентября



Мурманская область оказалась во власти циклонических вихрей. Не успел один покинуть Кольский полуостров, там ему на смену уже спешит другой. 18 сентября в Мурманской области прошли небольшие осадки, а ветер в порывах усиливался до 22 м/с. 20 сентября погоду в регионе будет определять активный циклон с Северной Атлантики. Пройдут дожди различной интенсивности, усилится ветер. На западе скорость ветра составит 11-16 м/с, в районе Никеля порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 1..6 градусов, в центральных районах заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до 9..14 градусов. / meteonovosti.ru /



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