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Новости погоды

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Снег укутает Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 13:22 Среда, 19 сентября

  Активный циклон, расположившийся над Забайкальем, начнет углубляться. Облаков и осадков в его владениях станет значительно больше. 20 и 21 сентября в Забайкальском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер в порывах усилится до 19-24 м/с, резко похолодает, на 8-10 градусов, образуется временный снежный покров. Преобладающая температура воздуха в ночные часы 4..9 градусов, при прояснении до -5, днем термометры покажут 14..19 градусов, местами 5..10 тепла. 22 сентября циклон отправится на юг Дальнего Востока. Место его займет антициклон. Пройдут дожди различной интенсивности, ночью с мокрым снегом. Порывы ветра в отдельных районах 13-18 м/с. Ночью -1..+4 градуса, при прояснении до -6. Днем станет прохладнее, 10..15 градусов, местами 5..10 выше нуля. / meteonovosti.ru /
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