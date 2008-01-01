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Погода в Амурской области будет портиться



ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 19 сентября



Ухудшение погодных условий ожидается в Амурской области 21 и 22 сентября. Циклонический вихрь, кружащий над Забайкальским краем, приблизится к югу Дальнего Востока. По пути вихрь немного растеряет силы, но не ослабеет. В Амурской области пройдут сильные дожди, порывы ветра достигнут 17-22 м/с. Температура воздуха понизится. Днем термометры покажут 14..19 градусов, местами до 9..14. И лишь 23 сентября, когда циклон начнет заполняться, осадков на юге Дальнего Востока станет заметно меньше. / meteonovosti.ru /



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