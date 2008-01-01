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На Камчатке циклон демонстрирует крутой нрав



ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 19 сентября



Обширный циклон, усилившийся благодаря слиянию двух небольших циклонических вихрей, бушевал на Камчатке. 18 и ночью 19 сентября прошли сильные дожди, количество осадков на севере достигло 20 мм, а на юге выпало до 46 мм небесной влаги. На острове Беринга ветер достигал штормовой силы, 29 м/с.



20 сентября циклонический вихрь будет кружить над Охотским морем. На юге Камчатского края местами небольшие и умеренные дожди, порывы ветра до 12-17 м/с, температура воздуха днем 12..17 градуса, при облачности 9..14.



В северных районах Края местами небольшой дождь, ветер 7-12 м/с, температура воздуха в дневные часы 10..15 градусов, ночью возможны заморозки до -3. / meteonovosti.ru /



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