Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
19 сентября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Камчатке циклон демонстрирует крутой нрав

ИА "Метеоновости" / 12:43 Среда, 19 сентября

  Обширный циклон, усилившийся благодаря слиянию двух небольших циклонических вихрей, бушевал на Камчатке. 18 и ночью 19 сентября прошли сильные дожди, количество осадков на севере достигло 20 мм, а на юге выпало до 46 мм небесной влаги. На острове Беринга ветер достигал штормовой силы, 29 м/с.

20 сентября циклонический вихрь будет кружить над Охотским морем. На юге Камчатского края местами небольшие и умеренные дожди, порывы ветра до 12-17 м/с, температура воздуха днем 12..17 градуса, при облачности 9..14.

В северных районах Края местами небольшой дождь, ветер 7-12 м/с, температура воздуха в дневные часы 10..15 градусов, ночью возможны заморозки до -3. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+20
Чт.
20 сен.
+22
Пт.
21 сен.
+24
Сб.
22 сен.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Эс-Самава		 -7
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Данди
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100