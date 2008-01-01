Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 19 сентября
В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19..21 градус, Северном 20 градусов, Северо-восточном 20 градусов, Восточном 19..20 градусов, Юго-восточном 19..21 градус, Южном 19..21 градус, Юго-западном 19..20 градусов, Западном 18..20 градусов, Северо-западном 20..21 градус.
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В Зеленограде солнечно без осадков, температура воздуха 19..20 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19..21 градус, местами порывы западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /