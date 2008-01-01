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О погоде на морских курортах Европы



ИА "Метеоновости" / 12:08 Среда, 19 сентября



сезон. На улицах уже не так жарко, как летом. Солнце очень ласковое, и вода в море еще теплая. Именно это время многие предпочитают для отдыха! И как правило, погода не подводит!



В Испании отдыхать комфортно, здесь без осадков, температура воздуха ночью 13..18, днем 24..29, в южных районах до 33 градусов. Вода в море теплая, 24..25 градусов.



Во Франции тепло и сухо, 26..31 градус, температура воды у южных берегов 24 градуса.



В Португалии также без осадков, но ветрено. Температура воздуха 26..31, а вода прохладная, 21..22 градуса.



В Италии возможен кратковременный дождь, днем воздух прогреется до 25..30 градусов. Вода в море хорошо подходит для купания, 26..27 градусов.



В Греции осадков не ожидается днем 26..31 градус, вода 25..26 градусов.



В Турции самое время для пляжного отдыха. Температура воздуха 23..28 градусов, в Анталии 30..35, температура воды на пляжах 26..27 градусов.



На юге России осадков не ожидается, на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе порывы ветра 12-14 м/с, в Новороссийске до 17 м/с. Температура воздуха на азовском побережье днем 22..27 градуса, местами до 30. На черноморском побережье 24..29. Вода в Черном море 22..24 градуса, в Азовском море 24..25 градусов.



В Крыму осадков не ожидается, днем термометры покажут 20..25 градусов, вода в море вполне комфортной температуры, 23..24 градуса. / meteonovosti.ru /



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