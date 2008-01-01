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Ливневые осадки на юге Иркутской области
ИА "Метеоновости" / 11:26 Среда, 19 сентября
На юге Иркутской области в минувший день, 18 сентября, погода была ненастной. Всему виной атмосферные фронты, пересекающие регион. Южные районы Иркутской области оказались в тыловой, холодной части циклона. Прошли дожди, в отдельных районах сильные и с грозами, что в это время бывает очень редко. Количество осадков составило от 20 до 33 мм. А на станции Хамар-Дабан выпало больше всего небесной влаги, до 55 мм. Здесь днем начался дождь, перешедший ночью в мокрый снег и снег. За неполные сутки на станции выпало чуть больше трети месячной нормы.
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20 сентября ситуация начнет меняться. На большей части территории установится антициклон, а над Забайкальем углубится циклонический вихрь. На границе циклона и антициклона ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, пройдут дожди от небольших до умеренных, ночью переходящие в мокрый снег. Местами сильные осадки. Температура воздуха днем 7..12 градусов, местами 0..+5, ночью термометры покажут -1..+4, в низинах до -6 градусов. / meteonovosti.ru /