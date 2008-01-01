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На юге России начнется "бархатный сезон"



ИА "Метеоновости" / 10:08 Среда, 19 сентября



Долгое время на юге России погода не отвечала стандартам "бархатного сезона". Там шли проливные дожди, из-за чего почва была сильно увлажнена, полноводными стали местные реки и ручьи. Очередной удар стихии почувствовался в Кисловодске в субботу, 15 сентября. Сильнейший ливень повлиял на работу железнодорожного вокзала этого курортного города. Очевидцы сообщают, что здание вокзала было подтоплено - вода зашла в зону досмотра. Судя по кадрам, сделанным на месте, вода покрывала практически весь пол в помещении и стояла на уровне около 1 сантиметра. Почти сразу после окончания дождя вода ушла. По данным метеорологической станции, в этот день в городе выпало 39 мм осадков. А 17 сентября (в понедельник) сильнейший дождь с градом отметили несколько метеостанций Туапсинского района Краснодарского края. В Северной Осетии выпал град диаметром до 20 мм. Но, наконец-то антициклон над причерноморскими районами установит на юге России хорошую погоду, без дождей. До конца рабочей недели осадков не ожидается, но будет ветрено, порывы ветра на черноморском побережье Краснодарского края и в Астраханской области 12-17 м/с, в Калмыкии 18-20 м/с. Температура воздуха 22..27 градусов, в районе Туапсе-Сочи, местами на Северном Кавказе 20 и 21 сентября температура повысится до 30 градусов. / meteonovosti.ru /



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