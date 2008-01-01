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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:38 Среда, 19 сентября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на северо-восточной периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 45%.

В Москву и Подмосковье придет "бабье лето". Метеопараметры окажутся в пределах климатической нормы, а среднесуточная температура воздуха выше нормы на 3-4 градуса. Для большинства здоровых людей такая погода окажется благоприятной и не должна вызвать заметных метеопатических реакций. Теплый день и солнечная погода будут располагать к прогулкам на свежем воздухе. Лишь люди, реагирующие даже на незначительные изменения погоды и перепады атмосферного давления, будут испытывать дискомфорт. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, головокружения, а так же усиление приступов мигрени. Не стоит забывать и о возможном сезонном обострении различных хронических заболеваний.

19 сентября геомагнитный фон от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
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