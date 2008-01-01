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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 18 сентября



Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 11..13 градусов, по области 10..15. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, относительная влажность воздуха около 55 %. / meteonovosti.ru /



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