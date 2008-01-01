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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:17 Вторник, 18 сентября



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17..18 градусов, Северном 17..18 градусов, Северо-восточном 16..17 градусов, Восточном 17..18 градусов, Юго-восточном 17..18 градусов, Южном 16..18 градусов, Юго-западном 17..18 градусов, Западном 16..17 градусов, Северо-западном 17..18 градусов.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 16..17 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16..18 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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