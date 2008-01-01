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В Средиземноморье продлевается курортный сезон



ИА "Метеоновости" / 15:04 Вторник, 18 сентября



В европейских странах Средиземноморья, как, впрочем, и во всей Зарубежной Европе, лето продолжается. Температура воздуха около 20 градусов и выше. Жарко в центральной части Франции, до 32 градусов, а в Испании столбики термометров достигают отметки 35 градусов. На территории Италии температура тоже повышается до отметок 30..32 градуса. На балканском полуострове, за исключением Болгарии, жара тоже за 30 градусов. В связи с такой теплой погодой продлевается и курортный сезон, который прямо летний, а отнюдь не "бархатный". Температура морской воды у средиземноморского побережья Европы 23..25 градусов, местами и выше, Тепло держится на юге Европы благодаря антициклону. А прорыву холодного воздуха с севера мешают атлантические циклоны, которые идут беспрерывно вдоль северной оконечности Европы. / meteonovosti.ru /



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