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Первые заморозки регистрируются в центральных областях



ИА "Метеоновости" / 14:46 Вторник, 18 сентября



Первые заморозки, накануне, в ночь на 17 сентября регистрируются в Тверской, Калужской и Костромской областях. В ночь на 18 сентября на крайнем северо-востоке Костромской области было до минус 3 градусов на поверхности почвы и до минус 5 градусов в травостое. Но в связи с потеплением за счет западного антициклона пора заморозков на Европейской части прерывается. По-крайней мере, в центральных областях ночная температура не будет понижаться до слабоотрицательных значений. В Московской области в ближайшую ночь ожидается до +3 градусов. Лишь на севере Приволжского округа, куда зайдет порция прохладного воздуха, ночная температура 20 и 21 сентября может понижаться до минус 1 градуса. Заморозки во второй половине сентября в Средней полосе практически не представляют опасности для сельского хозяйства. Разве, что холодные ночи сокращают время, когда могут производиться на полях уборочные работы. / meteonovosti.ru /



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