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Новости погоды

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Самый прохладный день сентября в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 18 сентября

  Сутки 17 сентября в Москве оказались самыми прохладными с начала месяца. Средняя температура составила 12,6 градуса при норме 10,6 градуса. Это только на 2 градуса выше климатической нормы, тогда как в предыдущие дни погода была в среднем на 5 градусов выше климатических показателей.

В ближайшее время, с 19 до 22 сентября, ожидается потепление, благодаря антициклону с территории Европы. Средняя суточная температура опять станет примерно на 5 градусов выше нормы, днем повышаясь до 19..24 градусов. Что вполне соответствует летним значениям. / meteonovosti.ru /
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