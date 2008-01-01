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Новости погоды

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В Забайкалье похолодает, дождь сменится снегом

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 18 сентября

  Прохождение монгольского циклона будет отмечено в Забайкалье резкой сменой характера погоды: все напомнит о приближении зимы.

В ближайшие три дня, с 19 до 21 сентября в Бурятии, а 20 и 21 сентября в Забайкальском крае ожидаются интенсивные осадки, причем дождь будет в ночное время в северных районах переходить в мокрый снег В Бурятии 19 сентября прогремят поздние грозы с порывистым ветром до 20 м/с, в южной половине до 24 м/с. Температура резко понизится. Особенно в Забайкальском крае.

Сначала циклон принесет туда теплый воздух и прольет дожди. 19 сентября днем будет около 20 градусов. 20 сентября по северной половине Забайкальского края дождь ночью пройдет вперемежку с мокрым снегом, Температура днем не превысит 10..15 градусов. Ощущение холода прибавит северо-восточный ветер с порывами 19-24 м/с. А вот 21 сентября погода будет еще хуже. Осадки в виде дождя и мокрого снега усилятся, и будет по-прежнему очень ветрено. На севере Забайкалья возможно установление временного снежного покрова. Ведь ночная температура будет уже доходить до -4..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
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