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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 18 сентября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15..16 градусов, Северном 15..16 градусов, Северо-восточном 15..16 градусов, Восточном 15..16 градусов, Юго-восточном 16 градусов, Южном 15..16 градусов, Юго-западном 15..16 градусов, Западном 14..16 градусов, Северо-западном 15 градусов.



В Зеленограде облачно без осадков, температура воздуха 14 градусов, на территории Новой Москвы облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха 15..17 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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