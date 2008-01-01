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На северо-западе России дожди и сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 11:29 Вторник, 18 сентября



Очередной атмосферный фронт атлантического циклона, прежде чем распространить свое влияние на центральные области, прошел северо-западные области. В Ленинградской области днем 17 сентября прошли умеренные дожди, и ветер в отдельных районах усиливался до 18-19 м/с. В ночь на 18 сентября дожди в основном по Ленинградской области были небольшими, только местами умеренные, до 7 мм выпало в районе Лодейного Поля. В течение дня, 18 сентября дожди распространяться на большую часть Ленинградской области, Ветер будет достигать 15-18 м/с. / meteonovosti.ru /



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