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Новости погоды

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Циклон угрожает непогодой Дальнему Востоку

ИА "Метеоновости" / 11:19 Вторник, 18 сентября

  Циклон будет долго кружить над Охотским морем, и погода на островах и прилегающем побережье будет ветреная с осадками. Циклон уже возвестил о себе сильным ветром на побережье Магаданской области, 18 сентября, до 21 м/с. На юге Камчатского края прошел сильный дождь и ветер достигал 20-21 м/с. В ближайшие сутки, 19 сентября от циклона опять достанется Магаданской области. На побережье пройдут сильные дожди, и ветер ночью будет достигать 16-21 м/с, днем до 14-19 м/с. В континентальной части Магаданской области ожидается дождь со снегом, свежий северо-восточный ветер, ночная температура будет понижаться до минус 2 градусов, днем не больше 3..8 градусов тепла. / meteonovosti.ru /
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