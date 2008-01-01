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Новости погоды

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Очередной сентябрьский дождь в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:04 Вторник, 18 сентября

  Днем в воскресенье, 16 сентября в столице выпало 12 мм осадков, или почти пятая часть месячной нормы осадков, которая в Москве составляет 65 мм. Таких умеренных дождей (более 10 мм) не было в столице примерно месяц, с середины августа. Днем 17 сентября, когда атмосферный фронт отошел на восточнее столицы, дожди в городе прекратились. А вот в прошедшую ночь, на 18 сентября, с атмосферными фронтами волнового циклона с северо-запада снова прошел дождь. На станции ВДНХ, а также на севере, западе и в центре Москвы выпало около 4 мм осадков.

По прогнозу в первой половине вторника, 18 сентября в Москве местами может отмечаться небольшой дождь с прохождением холодного атмосферного фронта. Во второй половине дня возможны прояснения и температура повысится до 15..17 градусов, местами ветер будет усиливаться до 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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